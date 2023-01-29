Під Мелітополем ЗСУ завдали удару з HIMARS по мосту через річку Молочну [ Редагувати ]
Українські війська завдали удару з HIMARS по автомобільному мосту через річку Молочну в окупованій частині Запорізької області. Про це заявив гауляйтер Запорозької області Володимир Рогов.
За його твердженням, близько 12:30 ЗСУ завдали ракетного удару з РСЗВ HIMARS по мосту через річку Молочну в селі Світлодолинське Мелітопольського району Запорізької області.
Удару було завдано під час проведення ремонтних робіт. За словами Рогова, внаслідок удару є загиблі та поранені.
Офіційні українські власті цей удар поки не коментували.
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