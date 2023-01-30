У Києві та області можуть лунати звуки вибухів [ Редагувати ]
У понеділок, 30 січня, у Києві та області можуть чути звуки вибухів. В одному з районів регіону пройдуть навчання саперів. Про це повідомляє Вишгородської РВА.
Сьогодні, 30 січня, на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів, відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
Там зазначили, що у зв'язку з цим у громадах району можуть чути вибухи.
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