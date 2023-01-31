Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував відмову президента США Джо Байдена надсилати Україні винищувачі F-16. Він зазначив, що Вашингтон постачає озброєння, яке необхідне Києву цієї зими та навесні, передає CNN.

На це я можу сказати, що вже відправляються значні обсяги допомоги, і їхнє відправлення триватиме найближчими тижнями та місяцями. Це ті озброєння, які, як ми знаємо, будуть критично важливими для українців у зимовий час, а також для бойових дій, які вони очікують навесні.

Представник Білого дому не погодився з думкою журналіста про те, що США пізно ухвалили рішення про відправку танків. Як повідомляли раніше американські ЗМІ, американські танки Abrams прибудуть на Україну наприкінці 2023 року або на початку 2024-го.

Джон Кірбі зазначив, що таке рішення у січні ухвалили не лише США, але також Німеччина та Велика Британія. За його словами, це спрямовано на те, щоб допомогти "у боях, на які ми очікуємо навесні".

Тож у даному випадку ми намагалися передбачити, які озброєння знадобляться Україні, коли погода покращиться.

Президент США Джо Байден заявив про відмову постачати Києву винищувачі F-16 напередодні, 30 січня. Він не пояснив рішення.

Питання постачання винищувачів Україні почали обговорювати після того, як через 11 місяців російського вторгнення країни-союзниці домовились про постачання танків західного виробництва.

Компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16, заявила про готовність постачати літаки країнам, які передадуть свої борти Україні.

Німеччина поки що виключає постачання винищувачів, у Франції цього не виключають за дотримання низки умов.