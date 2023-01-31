"Вагнерівців" перекинули на Запорізький фронт - ЗСУ [ Редагувати ]
Найманців ПВК "Вагнер" перекинули на лінію фронту в Запорізькій області. Про це в ефірі національного телемарафону заявив начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського полку Євген Єрін.
Спроб наступати та атакувати великими групами на запорізькому напрямку поки немає. Водночас є інформація, яка зараз уточнюється, про прибуття найманців з російських ПВК на цей напрямок. Як ми знаємо, там, де з'являється "Вагнер", там триває активізація. Тому ми теж до цього готуємося, вживаємо всіх необхідних заходів.
Також у ЗСУ заявили, що український контрнаступ на Лиманському напрямі припинився через несприятливі погодні умови та брак ресурсів. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
Низка факторів впливає, по-перше, ми- не росіяни. Ми не кидаємо наші підрозділи, коли немає резервів, достатньої вогневої підтримки. Тому ми діємо так, як приписує адекватна сучасна військова наука. Коли у нас були ці можливості, ми просувалися - погодні умови, резерви.
Хоча наступ залежить не лише від ресурсів, а й від погоди, Череватий не виключив, що для контрнаступу потрібно зібрати "потужний кулак", маючи на увазі військову допомогу партнерів.
Нагадаємо, атаки невеликими силами, здійснені російськими військами в останні дні на південно-східній ділянці фронту, в Запорізькій та Донецькій областях, можуть бути спробами тримати українські сили розтягнутими по лінії фронту та в зрештою створити умови для великого наступу на півночі, в Луганській області.
Про це попереджають аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW).
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