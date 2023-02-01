Грузія зажадала, щоб росія вийшла з її земель у рамках мирної угоди з Україною [ Редагувати ]
У мирній угоді після закінчення війни росії проти України має бути прописаний пункт про необхідність вимагати від Кремля відмовитися від майже 15-річної окупації територій Грузії.
Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі, пише Bloomberg.
"росія має зрозуміти, де її кордони. Грузинські питання мають бути на столі переговорів, тому що ніхто не повинен думати, що цю війну можна вирішити без відступу росії з усіх окупованих територій у регіоні", - сказала вона.
Грузинський президент наголосила, що припинення окупації Абхазії та Північної Осетії залежить від поразки російського тирана володимира путіна в Україні, і цей момент, за її словами, швидко наближається.
"росія вже практично програла битви, якщо не повністю війну", - сказала вона.
Нагадаємо, у серпні 2008 року росія направила сепаратистські війська до Південної Осетії. Після п'яти днів боїв регіон виявився відірваним від Грузії. На території Південної Осетії було проголошено невизнану міжнародною спільнотою "республіку". Під час військових дій, що тривали з 8 по 12 серпня, загинули близько 850 осіб. За даними ООН, під час конфлікту близько 120 тисяч людей були змушені залишити свої будинки.
росія і досі зберігає військову присутність в Абхазії та Південній Осетії. Крім того, Москва визнала обидва регіони як "суверенні держави".
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