Викладачка університету "відправляла" студентів на фронт за прохання говорити українською [ Редагувати ]
Викладачка Державного торговельно-економічного університету почала "відправляти" студентів та їхніх батьків на фронт після того, як її попросили вести лекції українською.
Відповідь університету не забарилася - після оприлюднення цієї історії адміністрація університету повідомила про звільнення викладачки.
по темі
Окупанти продовжують наступальні дії на Донбасі
Понад десяток високопосадовців ЄС прибувають сьогодні до Києва з обіцянками додаткової військової, фінансової та політичної допомоги
Мер Краматорська Донецької області Олександр Гончаренко розповів про те, що під завалами будинку у центрі, в який поцілила російська ракета ввечері 1 лютого, шукають людину
У "Слузі народу" відзвітували за проведені по Україні масові обшуки, затримання та вручення підозр
Представник ГУР МО України Андрій Черняк заявив, що росія використовує територію білорусі для підготовки мобілізованих солдатів