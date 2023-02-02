Викладачка Державного торговельно-економічного університету почала "відправляти" студентів та їхніх батьків на фронт після того, як її попросили вести лекції українською.

Відповідь університету не забарилася - після оприлюднення цієї історії адміністрація університету повідомила про звільнення викладачки.