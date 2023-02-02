Танки нікого не цікавили, аж поки Росія не почала повномасштабну війну проти України.

Польща хоче вдвічі скоротити навчання українських військових на танках Leopard. Замість десяти тижнів - п'ять. І у навчальному центрі зможуть пройти навчання одразу 14 екіпажів.

А от де саме наймовірніше тренуватимуть українців? З'ясовувала Тетяна Логунова. Також їй вдалося дізнатися навіщо міністр оборони Німеччини катався на танку? І кому та за скільки свої "Леопарди" продала Бельгія? Дивімося.

Свентошув - невеличке містечко на заході Польщі, яке дуже добре знають військові. Передусім, танкісти. Тут розташований один із трьох європейських центрів, де проводять навчання на "Леопардах". На бойових танках, які незабаром отримає й Україна.

Себастіан Шпирка, керівник підрозділу підготовки військових навчального центру:

За моєю спиною ви можете побачити три версії танків "Леопард 2". Найпершу модифікацію – "Леопард 2A4", потім наступника, модернізований Бундесвером "Леопард 2A5", і найновіший танк, який отримав наш навчальний центр – "Леопард 2PL".

Наразі у центрі тренуються польські військові. Чотирнадцять екіпажів по чотири людини в кожному. Середня тривалість навчання - 10 тижнів.

Себастіан Шпирка, керівник підрозділу підготовки військових навчального центру:

Через два місяці наші учні будуть повністю готові працювати у складі бойового батальйону. Незалежно від моделі. Танки дуже схожі. Відрізняються тільки деякі елементи, наприклад приціли, вони були модернізовані.

У Свентошуві - повний цикл. Тут готують екіпажі та механіків, які обслуговуватимуть бойову техніку та озброєння. Гордість центру - спеціальні тренажери-симулятори.

Лукаш Сетни, старший інструктор навчального центру:

Тренажер дозволяє нам повністю підготувати військового до завдань, які він виконуватиме на реальній техніці. І це безпечніше - навчити солдата на тренажері, перед тим. як він сяде у танк вагою 60 тонн.

За даними ЗМІ, саме тут, у Свентошуві, навчатимуть й українських військових. Офіційно цю інформацію поки ніхто не підтвердив. Утім, інструктори центру вже натякають - за потреби вони зможуть підготувати наших танкістів удвічі швидше.

Мацей Банашинський, керівник навчального центру:

Коли ми говоримо про військових, які мали справу з пострадянськими танками, то для підготовки їх до роботи на машинах типу "Леопард" або "Абрамс", достатньо 10-и тижнів. Якщо ми інтенсифікуємо навчання, за рахунок часу інструкторів, за рахунок вихідних, ми зможемо за п'ять тижнів навчити екіпажі працювати на техніці нового покоління.

І це при тому, що різниця між танками пострадянського та західного зразків - величезна.

Лукаш Сетни, старший інструктор навчального центру:

"Леопард" - це танк третього покоління. Його мобільність на різній місцевості набагато вища, ніж у танків російського типу.

А це вже підрозділ Бундесверу у місті Аугустдорф, що у землі Північний Рейн-Вестфалія. На його озброєнні є "Леопарди А26" - ті самі танки, які німці пообіцяли надати Україні. Напередодні його відвідав новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, щоб подивится, як працює бойова техніка. Покатався на танку і пояснив, чому Німеччина врешті-решт вирішила дати нам броню.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Я ніколи не приховував, що я не великий прихильник постачання зброї в зони бойових дій. Але у цьому випадку йдеться не про якийсь конфлікт. Ми маємо дуже агресивного нападника, Росію, яка атакує суверенну державу в Європі. І не тільки ставить під сумнів її територіальну цілісність і суверенітет, але вбиває її. Завдання Німеччини - зробити все, щоб допомогти Україні вистояти в цій боротьбі.

Офіційний Берлін передасть українському війську 14 таких машин. Орієнтовно, до кінця березня.

Німеччина, Польща, Норвегія, Іспанія, Канада і так далі. Передати Україні "Леопарди" зголосилася низка країн. Хотіла і Бельгія, але не змогла. Бо ця країна … продала свої "Леопарди" компанії, що торгує зброєю.

Ряди танків у величезному критому павільйоні. Ось вони – "Леопарди 1", що раніше стояли на озброєнні Бельгії. Років вісім тому уряд вирішив продати їх через неналежний технічний стан. І покупець знайшовся! Танки придбав Фредді Верслуйс - власник компанії, яка торгує зброєю.

Фредді Верслуйс, керівник компанії, яка торгує зброєю:

Ось ці знамениті "Леопарди", версія А. Вони виставлені на продаж. Звісно, у такому стані їх не можна використовувати на полі бою. Потрібна повна модернізація, перевірка системи керування вогнем, багато роботи.

Танки нікого не цікавили, аж поки Росія не почала повномасштабну війну проти України. Тоді уряд Бельгії захотів викупити їх назад. Але не влаштувала ціна.

Людівін Дедондер, міністр оборони Бельгії:

Ми продали ці танки за ціною ввід 10 до 15 тисяч євро за одиницю, оскільки вони були в неробочому стані. Ніщо не заважає нам їх викупити, але вони не діючі. Окрім того, ми не збираємося викуповувати їх за невиправданими цінами у компаній, які роблять невиправдану маржу. Кілька місяців тому нам назвали ціну 500 тисяч євро за одиницю.

Пан Верслуйс стверджує, що міністр оборони перебільшує. І веде переговори з представниками інших держав, які теж хочуть придбати його "Леопарди" для України.