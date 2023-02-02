Уже майже рік під цілодобовими обстрілами - місто Оріхів на Запоріжжі. Попри небезпеку там залишаються жити люди. Підтримують місцевих і рятувальники, які працюють у містечку. Надзвичайники не тільки ліквідовують наслідки ворожих прильотів, а ще й привозять оріхівцям хліб та воду. Опікуються і тваринами, які залишились без господарів. Більше про життя та службу на лінії вогню дивіться у сюжеті Інни Гогой.

Рятувальники перевіряють обладнання та готують машину до чергового виїзду. Кажуть, через постійні обстріли роботи в Оріхові значно побільшало. Найчастіше їх викликають на пожежі та обвали будівель. Ліквідовувати наслідки ворожих ударів доводиться під вибухами, ризикуючи власним життям. Адже окупанти гатять по місту цілодобово.

Дмитро Мальований, заступник начальника державної пожежно-рятувальної частини:

Бувало таке, що ми приїжджаємо на пожежу, проводимо локалізацію пожежі і повторний прильот буквально метрів отак от, ну 20 от нас грубо говоря, 50 максимум. Ми якби локалізацію провели, то розповсюдження вогню вже не буде, ми збираємо і починаємо повертатися в расположеніє частини і нам в спину ще 3 прильота.

Та викликати рятувальників оріхівцям часто буває складно. Додзвонитися вдається рідко. Коли зв'язку немає, людям доводиться просто бігти до надзвичайників. Диспетчерка Карина каже, іноді доводиться не лише заявку оформлювати, а ще й трохи бути психологом.

Карина Борисенко, диспетчерка:

Бувають різні випадки, бувають, що люди і нервують дуже. Люди, якщо хвилюються, не можуть виразити свою думку, ну і приходиться їх заспокоювати.

Окрім цього рятувальники постійно нагадують місцевим про небезпеку нерозірваних снарядів, мін та інших вибухонебезпечних предметів.

За рік повномасштабної війни ця пожежна частина стала для оріхівців ще й волонтерським хабом та пунктом незламності. Люди приходять сюди зарядити телефон чи набрати води.

Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Надаєм допомогу гуманітарну населенню, тобто підвизимо технічну воду, питну воду. Дуже велика проблема в цій місцевості. Із Запоріжжя підвозимо хліб, бо люди не мають можливості його тут купувати ніде і це дуже підтримує населення.

Рятувальники підтримують не лише жителів Оріхова, а й прилеглих сіл. В одне із таких водій Олександр постійно возить хліб.

Олександр Скирда, водій:

Там по 200 хлібин, по 300 в свій особистий час, коли вихідний після смєни, оно так получаєтся, грузюся після смєни і вєзу туди. Бувало, послєдній раз єлє вспів оттуда вискочить, в дзеркало бачив, як взриви були.

А ще надзвичайники опікуються тутешніми котами і собаками. Тварини налякані постійними обстрілами,стараються триматися ближче до людей.

У самій пожежній частині рятувальники облаштували все так, щоб у разі потреби тут можна було жити. Встановили буржуйку. А димар для печі зробили із залишків ворожих ракет. Їх назбирали, коли після обстрілів, допомагали саперами розчищати території від російського залізяччя.