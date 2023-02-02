І от на такому тлі - на тлі візитів в Україну топ-політиків Європи, особливо контрасно і дещо гротескно виглядає дипломатія росіян та білорусів. З танцями та барабанами. У буквальному сенсі. Бо останні кілька тижнів наші сусіди потяглися шукати союзників в Африці!

лукашенко помпезно завершив свій візит до Зімбабве. До речі, для самопроголошеного президента це була перша поїздка за кордон з 2019-го. Якщо не рахувати постійних вояжів до росії. А до лукашенка сергій лавров влаштував цілий вояж африканськими країнами. Що ж так вабить росіян та білорусів в Африці? Ольга Жидецька розбиралася.

Перший за багато років офіційний державний візит олесандра лукашенка був сповнений пафосу і неповторного колориту. Зімбабве - одна з найбідніших і найбільш корумпованих країн у світі - гостинно прийняла у себе самопроголошеного президента.

Зустрічали лукашенка з максимальними почестями. В боргу не залишився й сам білоруський гість - привіз колезі у подарунок трактора. Сільгосп-техніка - саме те, що за офіційними повідомленнями є спільним інтересом двох підсанкційних країн.

олександр лукашенко, президент Білорусі (1994-2020рр.):

Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы и сельхозтехника, а американские и немецкие.

Зімбабве під західними санкціями вже понад 20 років. Їх Штати, ЄС та низка інших країн наклали через порушення прав людини та обмеження демократії. Лукашенко - з 2020-го в аналогічній ситуації.

олександр лукашенко, президент Білорусі (1994-2020рр.):

Идем сюда в Африку не для того, чтобы нести некоторые илюзорные демократические ценности, а идем работать вместе с вашими руководителями на благо народа Зимбабве.

Годвілз Масімірембва, голова провінції Хараре:

Ми розглядаємо цей візит як критично важливий для Зімбабве, оскільки він допоможе розвитку країни та знищенню незаконних економічних санкцій, накладених на Зімбабве Заходом. Захід, як і раніше, налаштований покарати наші дві країни. Але це їм не вдасться.

До Африки лукашенко прилетів слідом за російським міністром закордонних справ. Напередодні турне по ПАР, Мозамбіку, Есватіні, Анголі та Еритреї влаштував сергій лавров.

Той поміж запевнень у вірній і вічні дружбі проштовхував ще й політичні меседжі.

сергій лавров, міністр закордонних справ росії:

Когда мы говорим о том, что происходит в Украине, мы говорим, что это война. Она уже почти не гибридная, почти настоящяя, которую Запад долго готовил против россии.

І африканські країни рефреном співають ці наративи кремля про та ще й голосують так, як треба москві, в ООН. А це вже позитивний дипломатичний фон. Особливо в умовах, коли для цивілізованих країн російська та й білоруська верхівки стали токсичними. Саме це одна з причин такого щирого зацікавлення Африкою.

Володимир Фесенко, політолог:

Коли йдеться про голосування в Генеральній ассамблеї ООН, про організацію нібито підтримки дій росії, або хоча би забезпечення якогось нібито нейтралітету, ну і демонстрації, що нема ізоляції росії, Африка використовується як зручний полігон. Дешево і сердито.

Борис Кушнірук, економіст:

По суті є два ключових мотиви - це отримання підтримки Африканських країн, а їх там багато. І достатньо бідних і тому підтримку отримати легко. І другий фактор - це пошук схованки. В разі чогось. Для російських керманичів Африка може бути таким місцем, де можна буде ховатись в разі чогось.

При цьому про розбудову економічних відносин в цивілізованому вимірі - впевнені фахівці - не йдеться. У майбутньому Африка - перспективний регіон. Але ізольованим диктаторам не до стратегій, їм би свої - проблеми вирішити.

Борис Кушнірук, економіст:

Нинішні можновладці росії і білорусі вони мушені думати не про довгострокові плани розвитку своїх країн, а про те, як їм самим вдало вберегтися від можливого майбутнього переслідування. Інша справа, що робити закупівлі, робити якоїсь там продукції подвійного використання - так справді один з можливих варіантів. Коли ти можеш,створюючи там компанії підставні, через них закуповуєш і потім перевозиш все в росію.

Африка зручна для кремля і тим, що ще з радянських часів нашпигована агентурою. Там жива памʼять про щедру допомогу братнього СРСР - дешеві кредити і хабарі. Не вщухає попит і на російську зброю. І поки в рф вистачає грошей ці інтереси підтримувати. На цій хвилі свою хвилину слави піймав і лукашенко.

Володимир Фесенко, політолог:

З точки зору нинішньої міжнародної ситуації для лукашенка на дипломатичному безриб'ї і Зімбабве виглядає більш-менш пристойно. Можна обмінюватися досвідом: від диктатури до диктатури.