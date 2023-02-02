Західні танки з'являться на фронті до літа - аташе України в США [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Постачання західних танків Leopard, Challenger та Abrams в Україну залежатимуть від термінів підготовки українських військових, а до операцій на фронті Leopard та Challenger можуть бути залучені вже до літа.
Про це заявив аташе з питань оборони посольства України в США Борис Кременецький.
"Зараз створено "танкову коаліцію" - низку країн, які готові нам надати танки, йдеться про Leopard, Велика Британія нам пообіцяла надати 14 танків Challenger, - це ті танки, які ми можемо отримати практично найближчим часом, але вони потребуватимуть певної підготовки екіпажу", - заявив він.
За його словами, навчання українських військових на Leopard і Challenger відбуватимуться в різних країнах і займуть певний час через складність техніки.
"Є ініціативи Великої Британії, Польщі та Німеччини щодо підготовки наших спеціалістів, тому це відбуватиметься в різних країнах. Але треба розуміти, що потрібно не тільки підготувати екіпаж танка, треба навчити злагоджено діяти у складі підрозділів", - зазначив Кременецький.
Аташе вважає, що застосувати танки на полі бою ЗСУ зможуть уже навесні.
"Я не думаю, що ми будемо чекати до літа. У нас немає часу чекати", - зазначив Кременецький.
При цьому аташе додав, що американські танки Abrams надійдуть в Україну в останню чергу.
"Abrams - теж дуже складна техніка. Abrams нам надаються за програмою USAI, яка виділяє кошти на замовлення і виготовлення цих танків. Тобто це займе певний час, я думаю, що це буде довше, ніж отримання Leopard і Challenger. Я не готовий говорити про конкретні терміни", - додав Кременецький.
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