Зеленський працює над планом для початку діалогу та досягнення миру [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський розробляє план, який дозволить розпочати діалог щодо війни з росією та досягти справедливого миру.
Про це повідомляє прем'єр Італії Джорджі Мелоні під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Голова італійського уряду впевнена, що продовження допомоги Україні - це єдиний спосіб для того, щоб сторони конфлікту сіли за стіл переговорів.
"Він (Зеленський - ред.) працює над планом для відкриття діалогу, і для досягнення справедливого миру ми маємо нарощувати зусилля. Але якщо ми думаємо, що треба перешкодити народу бути вільним, щоб досягти миру, то це не є миром. Тому єдина можливість, яка у нас є, це допомагати Україні", - наголосила прем'єр.
Вона також додала, що планує відвідати Україну до річниці повномасштабного вторгнення росіян 24 лютого.
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