У ЗСУ розповіли про загрозу ракетних ударів з Білорусі [ Редагувати ]
Загроза ракетних ударів з Білорусі зберігається, як це було з початку повномасштабної війни. Тому треба завжди бути готовими до атак ворога.
Про це повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Російські Міг-31 знаходяться там (в Білорусі - ред.)практично на постійній основі. Лише на нетривалий проміжок часу вони перелітали на територію росії, можливо з технічних причин. Зараз вони щодня злітають у небо і це є причиною недавніх масштабних повітряних тривог в Україні", - пояснює Ігнат.
Також він нагадав, що МіГ-31 є потенційними носіями ракет "Кинжал", які росіяни застосовують для враження стратегічних об’єктів в Україні.
"Ми завжди готуємося до нових російських атак з повітря. Після кожного масштабного обстрілу виконуються певні заходи для того, аби наші сили і засоби протиповітряної оборони ще краще спрацювали в майбутньому", - зазначив Ігнат.
Він також акцентував, що авіація має можливість швидко переміщатися.
"Це не підрозділ, якому потрібні тижні чи місяці на передислокацію. Авіація злетіла і за годину вона же в іншому місці. Тому треба розуміти, що авіаційна присутність росіян на території Білорусі була завжди з початку повномасштабного вторгнення", - звертає увагу Ігнат.
За його словами, навчання не впливають на переміщення авіації, оскільки рф може це зробити в будь-який момент, перемістивши її на один із 40 аеродромів, які вона використовує для атак проти України.
"Тому треба бути готовими завжди до можливих атак. Тому що стратегічна авіація - це наймобільніший вид, який можна застосовувати", - додав Ігнат.
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