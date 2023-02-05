Дві ППО та 700 окупантів: Генштаб назвав втрати росії в Україні [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
За даними на ранок неділі, 5 лютого, українські військові ліквідували за добу 700 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 131 290 військових. Також ЗСУ знищили дві ворожі системи ППО.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 131290 (+700) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3220 (+2) од,
бойових броньованих машин - 6405 (+11) од,
артилерійських систем - 2226 (+6) од,
РСЗВ - 460 (+0) од,
засоби ППО - 227 (+2) од,
літаків - 294 (+0) од,
гелікоптерів - 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1958 (+2),
крилаті ракети - 796 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5091 (+10) од,
спеціальна техніка - 203 (+0).
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