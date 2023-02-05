В окупованій Новій Каховці обстріляли яхт-клуб (відео) [ Редагувати ]
На Херсонщині через обстріл окупованої Нової Каховки сталася пожежа на території яхт-клубу "Maxim marine". Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Судячи з кадрів, які викладають у соцмережі місцеві мешканці, щонайменше один човен згорів, а будівля клубу зазнала пошкоджень.
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