У Кривому Розі команда однодумців виготовляє для фронту димові шашки [ Редагувати ]
Дим, що рятує життя українських військових. У Кривому Розі команда однодумців виготовляє для фронту шашки. Від початку повномасштабного вторгнення вже передали на "нуль" понад 25 тисяч екземплярів. Усі подробиці в матеріалі нашого кореспондента Артура Терещенка.
Криворізькі шанувальники їзди на велосипедах обʼєдналися у волонтерський осередок, щойно почалося повномасштабне вторгнення. Зосередилися на виробництві димових шашок.
Денис Дубов, волонтер:
Ми працюємо над тим, щоб рятувати життя наших військовослужбовців. Тому що ці дими використовують для того, щоб витягувати поранених, для певних маневрів, щоб скритись від очей ворога. І також навіть при штурмових діях. Особливо це дуже актуально під час боїв в міських просторах.
Технологія виготовлення димових шашок не надто складна, розповідає волонтер Максим Майструк.
Оце наш початковий етап. Барабан, в якому, в якому змішується суміш, відповідно до наших усіх інгредієнтів...
Після з'єднання димової суміші з парафіном нарізають картонні гільзи. Далі їх дно заливають гіпсом, заповнюють їх сумішшю й відправляють сушитися.
Максим Майструк, волонтер:
Влітку цей етап не потрібен був, бо просто виносили надвір і воно на сонечку собі швиденько просихало, а взимку трохи потрібно було змінити процес.
Наступний етап - забивання паливної речовини та встановлення водонепроникного гніту. В середньому на виготовлення однієї димової шашки витрачають близько тижня. Завдяки злагодженій роботі щодоби вдається підготувати понад півтори сотні одиниць.
Дмитро Ткаченко, волонтер:
Досить цікава компанія, люди всі мають різні професії, але тут займаються одним цілим. І ти розумієш, що робиться щось важливе, допомога армії.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну волонтерський осередок відправив на фронт близько 25 тисяч "димовух".
Максим Майструк, волонтер:
Шашки забирають регулярно і багато відправляємо, дуже багато збираємо посилок, відправляєм, ну тобто відчувається, що є попит і фідбек постійний від наших воїнів ЗСУ також подяка.
Доєднатись до важливої справи може кожен охочий. Новачок увже після 15 хвилин навчання здатен працювати на одному з етапів виробництва. Щодня в процесі задіяні до десяти людей.
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