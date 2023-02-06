У західній пресі пишуть і про кількість, і про орієнтовні строки - і терміни оптимістичніші, ніж повідомляли раніше. Всі деталі знає наш спецкор Дмитро Анопченко, він передає із Вашингтона.

Виробництво стартує! Американська компанія General Dynamics почне виробництво нових танків Abrams для України - повідомила Financial Times. Видання з'ясувало, що на заводі компанії у місті Ліма (штат Огайо) - потужності дозволяють виготовити близько 12-ти броньованих машин на місяць.

І видання отримало інформацію, що зараз General Dynamics чекає вказівок від Пентагону - як планувати виробництво і чи потрібно віддавати пріоритет Україні, порівняно з іншими замовленнями, які надійшли раніше. У пакеті, який Києву пообіцяла виділити адміністрація Байдена, має бути 31 танк. І, за попередніми даними, які публікувала преса, їх мали поставити наприкінці року, оскільки кожну бронемашину треба виготовити; для України - спеціальна комплектація. І ця публікація дає надію, що за бажання процес виготовлення "української партії" можна прискорити, якщо американська адміністрація на прохання Києва попросить виробника змінити пріоритети.

Є новини і щодо "Леопардів". Німеччина може поставити Україні півтори сотні бойових танків Leopard-1 зі своїх запасів. Пише про це німецька преса - зокрема газета Handelsblatt. За даними якої дві німецькі компанії можуть відремонтувати більшу частину машин і підготувати їх до експорту в Україну. У одної з них - 99 танків Leopard 1, інша має ще 88 бойових машин цієї моделі. Ці танки можуть надійти додатково до "Леопардів" другої моделі - 14-ть з них уряд Німеччини пообіцяв відправити Україні (за словами міністра оборони ФРН, це буде "до кінця березня"). Також Німечиннина надасть іншим країнам дозвіл на реекспорт цих машин.

Натепер про намір надати Києву західні танки, крім Німеччини - повідомили Велика Британія, Норвегія, Польща, Словаччина та Франція. І попередні очікування, що на першому етапі Київ може отримати до 140-ка танків від 12 держав. Тому поставки "Леопардів" першої моделі, яких майже стільки ж, могли б серйозно допомогти на фронті.