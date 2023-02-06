Кадрові ротації в Україні тривають. І на часі - знову зміни у Кабміні. Хто на які посади претендує, розкаже Анна Каменева.

Лютневий міністропад. Кадрові перестановки тривають. Цього разу - в Кабміні та СБУ. Міністра оборони Олексія Резнікова можуть відправити у відставку. Така інформація зʼявилася напередодні. Міністр прокоментував її на прес-конференції.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Рішення бути мені міністром оборони або не бути приймає одна людина - це Верховний головнокомандувач і президент України Володимир Зеленський. Тільки за рішенням президента України я буду приймати ті чи інші рішення, а далі буду робити те, що запропонує мені президент, тому що я в команді. Я буду робити все заради нашої перемоги. Мій фах дозволяє мені знайти цікавий проект, що дозволить не тільки допомогти перемогти у війні, а й потім ще покарати керівництво російської федерації.

Та, вочевидь, рішення про відставку уже є - принаймні про це надвечір повідомив голова фракції "Слуга народу"Давид Арахамія.

Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, що абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по "Рамштайну" й необхідність "підняти" Міністерство, яке повинно робити більше.

Та те, що Резнікова пересадять з одного міністерського крісла в інше - стало і для нього новиною. Він заявив - якщо йому надійде пропозиція очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості - він відмовиться.

Тарас Загородній, політолог:

Військова промисловість і взагалі промисловість - це питання виживання держави. Нам потрібні власні дрони,власна промисловість, щоб не залежати від Заходу. західних партнерів, які з різних причин можуть припинити постачання зброї. Тому він би там був дуже корисний, але судячи з його заяв, він не хоче йти на цю посаду.

За інформацією Арахамії, якщо Резнікова таки знімуть з посади, новим міністром оборони може стати очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Але знову ж таки - зареєстрованого подання президента поки що немає. Окрім того, невдовзі може зʼявитися і новий міністр внутрішніх справ. Нині його обовʼязки виконує Ігор Клименко - його призначили 18 січня після трагедії з гелікоптером в Броварах, де загинуло вище керівництво МВС. Також із статусу в.о. на постійне місце голови СБУ планують перевести і Василя Малюка.

Тарас Загородній, політолог:

Пан Малюк на своїй посаді продемонстрував приголомшливі результати, особливо в порівнянні з ніяким паном Бакановим. Ми бачимо і роботу по контррозвідці величезна робиться, ми бачимо, що і по лінії корупційних скандалів рівень довіри до Служби безпеки зріс зараз на другому місці після армії.. 40-50 відсотків довіри. Ніколи такого в історії України не було.

Утім поки що - це лише попередня інформація. Жодних зарєстрованих подань про звільнення чи призначення того чи іншого міністра на сайті Ради ще немає. За процедурою, за такі рішення має проголосувати парламент. Та чи знайдеться необхдіна кількість голосів, а це має бути 226 "за" - за кожне окреме призначення дізнаємося найближчим часом, коли Верховна Рада збереться на чергове засідання.