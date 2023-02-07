Німеччина пообіцяла передати Україні Leopard 2 наприкінці березня [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Німеччина доставить в Україну свої танки Leopard 2A6 вже наприкінці березня у рамках військової допомоги.
Про це повідомляє Бундесвер у Twitter.
У збройних силах ФРН нагадали, що сьогодні, 7 лютого, голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони України Олексієм Резніковим.
"Основні бойові танки Leopard 2A6 з Німеччини надійдуть наприкінці березня", - йдеться у повідомленні Бундесверу.
Nächste konkrete Schritte für unsere 🇺🇦 Unterstützung: Verteidigungsminister Pistorius sprach heute in der #Ukraine u.a. mit Präsident @ZelenskyyUa und seinem Amtskollegen @oleksiireznikov. Ende März stehen die #Kampfpanzer #Leopard 2 A6 aus 🇩🇪 zur Verfügung. pic.twitter.com/mAbgiza4Sp— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) February 7, 2023
по темі
У Німеччині найближчим часом розпочнуться навчання
Сьогодні, 7 лютого, Федеральний уряд Німеччини схвалив поставку танків Leopard 1 Україні
За даними Business Insider, багато танків вимагають ремонту, тому неясно, чи можливо використовувати всю партію на полі бою або частина техніки піде на запчастини
Українські військові продовжують знищувати техніку окупантів
За минулу добу сили ЗСУ ліквідували ще 1030 окупантів