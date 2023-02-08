Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість загиблих перевищила 9 тисяч осіб [ Редагувати ]
У Туреччині та Сирії тривають пошуки жертв і тих, хто вижив під час сильного землетрусу 6 лютого. Про це повідомляє BBC.
- За останніми даними, жертвами стихії стали понад 9000 осіб в обох країнах.
- За даними турецького агентства з надзвичайних ситуацій, кількість загиблих в країні зросла до 6957 осіб.
- У Сирії важко перевірити цифру, але її державні ЗМІ повідомляють, що загинули близько 2500 осіб.
Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що число жертв може різко зрости, а катастрофа може торкнутися понад 23 мільйонів осіб.
Як повідомляється, родичі жертв, озброєні кирками і ломами, приєдналися до рятувальних робіт в одному з найбільш постраждалих турецьких міст.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив тримісячний надзвичайний стан у 10 провінціях, які найбільше постраждали від землетрусу. Країни з усього світу направляють допомогу рятувальникам. Україна направляє до Туреччини групу рятувальників і техніку.
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