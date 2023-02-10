На Буковині відкрили довгоочікуваний контрольно-пропускний пункт "Дяківці", що на кордоні з Румунією. Зводити міжнародний КПП почали ще 2015 року в межах грантового проєкту з транскордонного співробітництва. Загальна вартість робіт - понад 180 мільйонів гривень. Працюватиме пункт пропуску цілодобово для пішоходів та легкових авто, згодом і для вантажівок. Більше про спроможність нового КПП розкаже Ольга Лучек.

Ще одні західні ворота в Європу відкрилися. Сьогодні перший автомобіль перетнув КПП "Дяківці-Раковець" між Україною та сусідньою Румунією.

Роботи на цьому пункті пропуску почалися ще у 2015 році, та невдовзі - все зупинилося на декілька років. Торік же знову взялися за реконструкцію. Тепер щодоби тут можуть оформити майже три сотні легковиків, 10 автобусів та півтори тисячі людей. Шість смуг руху для авто та окрема смуга для пішоходів.

Олег Немчінов, міністр Кабінету Міністрів України:

Окрема подяка всьому румунському народу за ту підтримку, яку ми отримуємо від 24 лютого 2022 року як в частині гуманітарній, передусім підтримці наших вимушених переселенців, так і в тому числі підтримці військовій і взагалі дружній і партнерській роботі.

Мірча Абрудян, голова канцелярії Прем'єр-міністра Румунії:

Відкриття пункту перетину кордону є підтримкою зв'язків між двома народами. І я хочу подякувати українській стороні за те, що у надзвичайних ситуаціях вони змогли сконцентруватися і в рекордний термін зробити все для відкриття цього пункту.

Відремонтували тут і понад 7 кілометрів під'їзного шляху. Згодом планують запустити проїзд фур.

Руслан Запаранюк, голова Чернівецької обласної військової адміністрації:

В найшвидшому часі тут підуть вантажні автомобілі, які будуть вивозити зерно, нашу олійну продукцію так само, яка зараз потрібна Європі, потрібна всьому світу. Залишається зараз робота тільки за румунською стороною, за румунським митним перетином кордону, вони обіцяють нам, що впродовж найближчого часу біля 30-40 днів запусттяь можливість проходу пустих вантажних автомобілів.

Вийшла на службу на КПП - і чотирилапа прикордонниця. У Джессі пильно приглядається та принюхується до кожної автівки.

Пані Валентина першою перетинає кордон, їде до доньки в Румунію, раніше їй доводилося робити гак на 50 кілометрів.

Добре, що відкрилися. Легше, бо ближче.

Невдовзі планують відкрити ще один контрольно-пропускний пункт на кордоні з Румунією "Біла Криниця-Клімеуць".