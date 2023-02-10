Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 20 тисяч [ Редагувати ]
Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Кодж заявив, що внаслідок сильних землетрусів у Туреччині загинуло понад 20 тисяч людей. Також дуже багато людей постраждали. Про це повідомляє Hurriyet.
Наразі кількість наших загиблих громадян зросла до 20 213 осіб, а кількість поранених - до 80 052 осіб.
Також він зазначив, що зараз триває робота зі встановлення особи всіх постраждалих, які перебувають у лікарнях. Їхні фотографії завантажують у спеціальне програмне забезпечення для зіставлення.
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