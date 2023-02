Британський співак Гаррі Стайлс став головним тріумфатором музичної премії BRIT Awards, отримавши чотири нагороди - у всіх номінаціях, де він був заявлений.

Колишнього соліста музичного гурту One Direction визнали найкращим виконавцем року, його композицію As It Was названо "Піснею року", а диск Harry's House - "Альбомом року".

Крім цього, 29-річного музиканта було названо найкращим виконавцем у стилі поп/ритм-н-блюз. 5 лютого він був удостоєний двох статуеток американської премії "Греммі", у тому числі за найкращий альбом.

🖤@Harry_Styles reflecting on his 4 BRIT Award wins is everything #BRITs pic.twitter.com/QaUPmcWv1v — BRIT Awards (@BRITs) February 12, 2023

Заснований у 2019 році британський інді-рок колектив Wet Leg переміг у двох номінаціях - "Кращий гурт", а також "Прорив рік". Інді-рок-гурт The 1975 отримав нагороду за найкраще виконання рок/альтернативної музики. Це стало четвертою статуеткою в історії колективу з Манчестера, яка обійшла таких номінантів як Arctic Monkeys, Wet Leg, Nova Twins і Tom Grennan.

Американська співачка Beyonce удостоєна двох премій - як міжнародна виконавиця року та за міжнародну пісню року (Break My Soul); французького діджея Девіда Гетта визнано продюсером року.

BRIT Awards була заснована Британською асоціацією звукозаписної індустрії у 1977 році. Ця премія вважається британським аналогом американської "Греммі". У минулому лауреатами BRIT Awards ставали гурти The Beatles та Oasis, Роббі Вільямс, Елтон Джон та багато інших.

У 2022 році премії "Пісня року" та "Виконавець року" були присуджені англійській співачці Адель.