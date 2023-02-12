Гаррі Стайлс отримав чотири нагороди на BRIT Awards [ Редагувати ]
Британський співак Гаррі Стайлс став головним тріумфатором музичної премії BRIT Awards, отримавши чотири нагороди - у всіх номінаціях, де він був заявлений.
Колишнього соліста музичного гурту One Direction визнали найкращим виконавцем року, його композицію As It Was названо "Піснею року", а диск Harry's House - "Альбомом року".
Крім цього, 29-річного музиканта було названо найкращим виконавцем у стилі поп/ритм-н-блюз. 5 лютого він був удостоєний двох статуеток американської премії "Греммі", у тому числі за найкращий альбом.
🖤@Harry_Styles reflecting on his 4 BRIT Award wins is everything #BRITs pic.twitter.com/QaUPmcWv1v— BRIT Awards (@BRITs) February 12, 2023
Заснований у 2019 році британський інді-рок колектив Wet Leg переміг у двох номінаціях - "Кращий гурт", а також "Прорив рік". Інді-рок-гурт The 1975 отримав нагороду за найкраще виконання рок/альтернативної музики. Це стало четвертою статуеткою в історії колективу з Манчестера, яка обійшла таких номінантів як Arctic Monkeys, Wet Leg, Nova Twins і Tom Grennan.
Американська співачка Beyonce удостоєна двох премій - як міжнародна виконавиця року та за міжнародну пісню року (Break My Soul); французького діджея Девіда Гетта визнано продюсером року.
BRIT Awards була заснована Британською асоціацією звукозаписної індустрії у 1977 році. Ця премія вважається британським аналогом американської "Греммі". У минулому лауреатами BRIT Awards ставали гурти The Beatles та Oasis, Роббі Вільямс, Елтон Джон та багато інших.
У 2022 році премії "Пісня року" та "Виконавець року" були присуджені англійській співачці Адель.
по темі
У Лос-Анджелесі відбулася 65-та церемонія нагородження лауреатів премії Академії звукозапису США Grammy. Найкращим танцювальним альбомом був названий "Renaissance" співачки Beyonce. Цього року виконавиця була заявлена у дев'яти номінаціях й отримала чотири статуетки. Тепер Beyonce має 32 статуетки Grammy
Роль президента рф володимира путіна зіграв фронтмен Limp Bizkit Фред Дерст, решта учасників групи виступила в образах президента України Володимира Зеленського, президента США Джо Байдена, голови Китаю Сі Цзіньпіна та лідера КНДР Кім Чен Ина
Співачка Beyonce виступила на закритому заході на честь відкриття готелю Atlantis The Royal у Дубаї. За даними видання TMZ, за 90-хвилинний виступ артистці заплатили $24 млн. Вона не виходила на сцену з 2018 року
Британський поп-гурт Pet Shop Boys виклала кліп під назвою "Жити минулим" (Living in the past), присвячений президенту росії володимиру путіну. У композиції, написаній від імені Путіна, йдеться про російське вторгнення в Україну. Сам путін порівнюється з Йосипом Сталіним
Велика Британія планує розглянути можливість прискорення підготовки українських пілотів на західних сучасних винищувачах
США ввели санкції проти Лепса у жовтні 2013 року. Раніше рестрикції вводилися проти так званого "Братського кола", яке Сполучені Штати вважають причетним до злочинної діяльності на пострадянському просторі. До нього у жовтні 2013 року було зараховано Лепса