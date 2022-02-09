Британская певица Адель стала триумфатором музыкальной премии Brit Awards 2022 года, одержав победу в трех главных номинациях. Об этом сообщается на сайте музыкальной премии.

Адель признали "Артистом года", ее первую за шесть лет пластинку "30" - альбомом года, а сингл из нее "Easy on me" - песней года.

Таким образом Адель вышла на второе место в списке самых титулованных артистов в истории Brit Awards. На ее счету 12 наград, больше только у Робби Уильямса - 13.

Лауреаты премии Brit Awards-2022:

Лучший автор песен - Эд Ширан.

Лучший новый артист - рэп-исполнительница Little Simz.

Лучшая группа - Wolf Alice.

Альтернативный рок - Сэм Фендер.

Поп-музыка/R&B - Дуа Липа.

Танцевальная музыка - Беки Хилл.

Рэп-исполнитель - Dave.

Международный артист года - Билли Айлиш.

Международная группа года - Silk Sonic.

Международная песня года - Оливия Родриго ("Good 4 U").

BRIT Awards была учреждена Британской ассоциацией звукозаписывающей индустрии в 1977 году. Эта премия считается британским аналогом американской Grammy.

О победителях Brit Awards 2021 можно почитать тут.