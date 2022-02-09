Адель забрала главные награды Brit Awards-2022 [ Редактировать ]
Источник: Brit Awards
Британская певица Адель стала триумфатором музыкальной премии Brit Awards 2022 года, одержав победу в трех главных номинациях. Об этом сообщается на сайте музыкальной премии.
Адель признали "Артистом года", ее первую за шесть лет пластинку "30" - альбомом года, а сингл из нее "Easy on me" - песней года.
Таким образом Адель вышла на второе место в списке самых титулованных артистов в истории Brit Awards. На ее счету 12 наград, больше только у Робби Уильямса - 13.
Лауреаты премии Brit Awards-2022:
- Лучший автор песен - Эд Ширан.
- Лучший новый артист - рэп-исполнительница Little Simz.
- Лучшая группа - Wolf Alice.
- Альтернативный рок - Сэм Фендер.
- Поп-музыка/R&B - Дуа Липа.
- Танцевальная музыка - Беки Хилл.
- Рэп-исполнитель - Dave.
- Международный артист года - Билли Айлиш.
- Международная группа года - Silk Sonic.
- Международная песня года - Оливия Родриго ("Good 4 U").
BRIT Awards была учреждена Британской ассоциацией звукозаписывающей индустрии в 1977 году. Эта премия считается британским аналогом американской Grammy.
О победителях Brit Awards 2021 можно почитать тут.
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