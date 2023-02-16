Внаслідок удару російської артилерії у селі Зміївка Бериславського району загинуло подружжя. Один снаряд влучив прямо в будівлю. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Через російський обстріл села Зміївка Бериславського району загинуло подружжя - чоловік та жінка. На світанку в їх оселю влучив ворожий снаряд, який обірвав життя двох мирних людей.

Ще один російський удар забрав життя 70-річної мешканки Херсона просто серед вулиці.

Жінка мирно йшла рідним містом... Про страшну подію розповіли працівники крамниці, що розташована поруч... Коли вони вийшли з приміщення, на тротуарі побачили скривавлене тіло літньої херсонки, яка дістала смертельну травму живота. Лікарі, котрі прибули на місце події, вже нічим не могли їй допомогти...

Мешканцям багатоквартирних будинків, які розташовані поруч, довелося поспіхом тікати зі своїх квартир, адже від потужних ударів розбивалися вікна й уламки снарядів влучали у житло.