Росіяни завдали артилерійських ударів по Очаківській громаді [ Редагувати ]
Джерело: defence-ua.com
Російські війська вчора ввечері та сьогодні вранці обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. Ворог завдав ударів з артилерії.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВ Віталій Кім.
"Вчора, 14 лютого, о 19:52 і сьогодні, 15 лютого, о 06:10 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - повідомив начальник військової адміністрації.
Тим часом в інших районах області вдень і вночі пройшли відносно спокійно.
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