"Це може тривати багато, багато, багато років": Столтенберг про протистояння НАТО з росією [ Редагувати ]
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Сьогодні, 16 лютого, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що протистояння між НАТО та Москвою може тривати багато, багато, багато, багато років.
Про це повідомляє The Economic Times.
"НАТО має бути готове до тривалого протистояння з росією після безпосередньої кризи, спровокованої річним вторгненням російского президента володимира путіна в Україну", - заявив Столтенберг.
За словами генсека, президент путін хоче іншої Європи, такої де він зможе контролювати сусідів, де він зможе вирішувати, що країни можуть чи не можуть робити.
"Нам потрібно бути готовими до довготривалих перспектив, це може тривати багато, багато, багато, багато років", - наголосив Столтенберг.
Він також сказав, що обережно прогнозує, як довго триватиме протистояння між росією та Заходом, оскільки, за його словами, зміни можуть статися раптово.
"Ми бачили падіння Берлінської стіни або ми бачили 11 вересня... НАТО завжди розглядатиме, де є можливості знову потрапити в ситуацію, де є місце для кращих відносин, але з нинішньою поведінкою російського режиму, режиму в Москві, немає можливості", - підкреслив генсек.
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