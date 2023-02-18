кремль, швидше за все, приєднає до себе елементи білоруської оборонно-промислової бази (ОПБ) у рамках масштабніших зусиль щодо переоснащення російських збройних сил для підтримки затяжної війни проти України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив під час зустрічі з президентом росії володимиром путіним у москві 17 лютого, що аерокосмічна промисловість білорусі готова виготовляти штурмовики Су-25 для збройних сил рф за підтримки передачі російських технологій.

лукашенко також заявив, що білорусь на 100 відсотків виконує невказані угоди про співробітництво в галузі оборони та безпеки, про які білорусь та росія домовилися "три місяці тому".

Аналітики вважають, що додаткові Су-25 є вирішальним чинником для успіху довгострокових військових дій росії.

Попри заяви лукашенка, кремль може реквізувати білоруські заводи та переобладнати їх для виробництва критичної техніки, якої потребують російські військові.

росіяни також можуть спробувати перепрофілювати заводи, які в цей час залучені або пристосовані для виробництва Су-25.

Раніше ISW оцінила, що російські війська почали використовувати білоруські полігони та інструкторів для навчання мобілізованих росіян, щоб компенсувати навчальні можливості росії, що погіршилися.

кремль, мабуть, аналогічно включає елементи білоруського ОПБ, щоб збільшити виробництво російської оборони, в той час, як путін прагне активізувати російську промисловість для підтримки війни з Україною.

лукашенко підтвердив, що білорусь реалізувала більше програм інтеграції Союзної держави, що свідчить про прогрес у кампанії неухильного тиску, що проводиться кремлем, з метою формалізувати російсько-білоруську Союзну державу протягом десятиліть.

За оцінкою ISW, лукашенко, ймовірно, платить за свою відмову від серйознішої вимоги путіна про приєднання білоруських військ до вторгнення в Україну, роблячи невеликі поступки, які він роками блокував кам'яною стіною.

Запізнілі поступки Лукашенку свідчать про рішучість Лукашенка не допустити безпосередньої участі білоруських військ у війні з росією.

Водночас аналітики наголошують, що успіхи кремля в білорусі наголошують на тому, що імперіалістичні амбіції путіна виходять за межі України і що стримування російської загрози потребує постійної уваги з боку Заходу.