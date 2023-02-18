Уряд розширив список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон в умовах воєнного стану. Про це свідчить постанова Кабміну.

Це стосується як жінок, так і чоловіків.

Жінкам-держслужбовцям

Чоловікам-держслужбовцям