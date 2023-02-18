Ще одній категорії держслужбовців дозволили виїзд за кордон: як і кому [ Редагувати ]
Фото: Подробиці
Уряд розширив список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон в умовах воєнного стану. Про це свідчить постанова Кабміну.
Це стосується як жінок, так і чоловіків.
Жінкам-держслужбовцям
Чоловікам-держслужбовцям
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