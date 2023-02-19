У квітні 2022 року українським біженцям, які намагалися потрапити до США через Мексику, впродовж десятиденного періоду надали право на легальний перетин кордону з подальшим наданням дозволу на перебування у Штатах впродовж одного року.

Як пише The Wall Street Journal, американський уряд поки що не анонсував продовження програми пільгового перебування, що ставить під загрозу легальний статус майже 10 тис. українських громадян на території США.

У березні Білий дім заявляв, що США готові прийняти 100 тисяч біженців з України.

Можливі наслідки втрати українцями легального статусу WSJ описує через історію Олени Лапшиної, інженера-хіміка з Харкова, яка приїхала до США з двома синами у квітні 2022 року. У неї може бути анульований дозвіл на роботу, права водія та документи, необхідні для оренди квартири. Також під загрозою може опинитися продовження навчання її синів у американській школі.

Російське збройне вторгнення на територію України спровокувало наймасштабнішу міграційну кризу у світі у XXI столітті. За інформацією ООН, з 24 лютого 2022 року країну були змушені залишити понад 10 млн українців.

Нагадаємо, в Єврокомісії вважають, що українські біженці залишаться в Європі на "довгі роки".