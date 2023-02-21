У росії тривають заходи щодо забезпечення проведення чергової хвилі мобілізації. Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міноборони.

Цього разу країна-агресор має намір масово мобілізувати студентів очної форми навчання.

За даними ГУР, для цього в росії створюються так звані "дільниці оповіщення", які будуть надавати допомогу військкоматам щодо вручення повісток студентам.

Керівництвом Новосибірського державного педагогічного університету, Томського політехнічного університету, Томського державного педагогічного університету видано документи, які зобов’язують структурні підрозділи закладів виділити певну кількість студентів і співробітників для роботи на дільницях оповіщення.

Вказано, що до цієї роботи планується залучати громадян, які "офіційно не підлягають мобілізації".

При цьому, в Томському політехнічному університеті включення до складу "дільниць" відбувається без згоди або навіть попереднього інформування визначених студентів та співробітників.

Відомо, що керувати "дільницями" призначаються представники вищого керівництва навчальних закладів.

У ГУР звертають увагу, що для проведення чергової хвилі мобілізації в рф не потрібні додаткові правові підстави, оскільки оголошену у вересні 2022 року "часткову мобілізацію" офіційно так і не було завершено.

Як припускають в ГУР МО, імовірно мобілізацію в росії буде проведено до 1 квітня - початку весняного призову на строкову службу, а в разі необхідності початок призову може бути відстрочений.