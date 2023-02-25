Індія планує розвивати зв'язки з ЄС та сприятиме зусиллям щодо припинення війни проти України.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, яку приводить Bloomberg.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів зустріч із Моді та обговорив ряд питань, в тому числі і Україну.

"Європа та її союзники намагаються ізолювати та покарати Росію за її агресію в Україні та хочуть, щоб Індія відвернулася від Москви, оскільки війна триває вже другий рік", - йдеться у матеріалі.

Шольц зазначив, що Індія купує великі обсяги російської нафти зі знижкою, а також залежить від рф у питаннях військової техніки.

Також лідери двох країн обговорили пов'язану з війною проти України нестачу продовольства та добрив у світі.