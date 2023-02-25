Шольц обговорив з прем'єр-міністром Індії війну в Україні [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Індія планує розвивати зв'язки з ЄС та сприятиме зусиллям щодо припинення війни проти України.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, яку приводить Bloomberg.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів зустріч із Моді та обговорив ряд питань, в тому числі і Україну.
"Європа та її союзники намагаються ізолювати та покарати Росію за її агресію в Україні та хочуть, щоб Індія відвернулася від Москви, оскільки війна триває вже другий рік", - йдеться у матеріалі.
Шольц зазначив, що Індія купує великі обсяги російської нафти зі знижкою, а також залежить від рф у питаннях військової техніки.
Також лідери двох країн обговорили пов'язану з війною проти України нестачу продовольства та добрив у світі.
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