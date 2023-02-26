Окупанти обстріляли Миколаївську область [ Редагувати ]
У неділю, 26лютого, начальника поліції Миколаївської області Сергій Шейхет заявив, що окупанти вдарили по Снігурівському району Миколаївської області. Про це повідомляється у Telegram.
У звільненому Снігурівському районі "прильоти". Попередньо, без жертв.
Більш детальної інформації про подію він наразі не розкрив.
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