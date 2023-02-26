У неділю, 26лютого, начальника поліції Миколаївської області Сергій Шейхет заявив, що окупанти вдарили по Снігурівському району Миколаївської області. Про це повідомляється у Telegram.

У звільненому Снігурівському районі "прильоти". Попередньо, без жертв.

Більш детальної інформації про подію він наразі не розкрив.