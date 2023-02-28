Окупанти обстріляли Херсон, одна людина загинула [ Редагувати ]
Російські окупаційні війська обстріляли Херсон, внаслідок чого загинула одна людина. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Росіяни знову обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу сталося руйнування приватного житлового будинку. Є потерпіла.
Також відомо про загиблу людину.
За минулу добу російські військові 44 рази обстріляли Херсонську громаду, повідомляє міськрада. Під вогнем перебували Антонівка, Інженерне, Садове, мікрорайон Острів. Постраждало троє людей.
Сьогодні вночі армія РФ обстріляла Зеленівку. Постраждалих немає.
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