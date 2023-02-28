У турецькому Кахраманмараші зафіксували відразу два землетруси [ Редагувати ]
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Відразу два землетруси магнітудою понад 4 бали за шкалою Ріхтера було зафіксовано в районі Онікісубат міста Кахраманмраш.
Про це пише TRT Haber.
Спеціалісти зафіксували два землетруси магнітудою в 4,1 та 4,5 бали. Землетруси відбулись приблизно о 17:39 за місцевим часом.
Перший землетрус стався на глибині 9,88 кілометра над поверхнею моря. А землетрус магнітудою 4,1 стався в районі через 10 хвилин.
Його епіцентр був на глибині 13,61 кілометра.
Попередньо, жертв або постраждалих - не зафіксовано.
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