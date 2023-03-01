Альтернатива Twitter від Джека Дорсі з'явилася в AppStore [ Редагувати ]
Автор Twitter Джек Дорсі випустив в AppStore новий мобільний додаток BlueSky, який є схожим на Twitter сервісом мікроблогів.
На даний момент скористатися програмою можна лише за запрошенням і лише в iOS, зараз кількість користувачів BlueSky не перевищує 2 тис. осіб.
Соцмережа працює на відкритому стандарті Authenticated Transfer Protocol (AT), який передбачає децентралізовану соціальну мережу.
Джек Дорсі зацікавився такого проекту після того, як Twitter забанив аккаунт колишнього президента США Дональда Трампа. На думку Дорсі, BlueSky знизить можливість зловживання владою та регулюванням в аналогічних централізованих платформ, які можуть вирішувати, хто має можливість висловитися, а хто ні.
BlueSky з'явився як сторонній проект Twitter і отримував від нього фінансування, але жодним чином не залежить від нього. Сама програма виглядає практично ідентично Twitter - є можливість опублікувати короткі повідомлення до 256 символів, викласти фотографії.
Можна стежити за іншими користувачами та бачити їх оновлення. Також окремо один від одного йдуть публікації та публікації з відповідями. На даний момент вже існують альтернативи Twitter з протоколом AT, наприклад, додаток Mastodon.
Нагадаємо, Twitter може збільшити ліміт символів в одному повідомленні до 4 тисяч.
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