Бої у Брянській області: у білорусі злетів російський літак-розвідник [ Редагувати ]
У четвер, 2 березня, у білорусі зафіксували зліт російського літака-розвідника. Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
За даними моніторингової групи, літак ДРЛО А-50У піднявся у небо об 11:35 з аеродрому "Мачулищі".
При цьому повітряну тривогу оголосили лише у Чернігівській, Сумській, Полтавській та частині Кіровоградської області на додачу до Луганської області та АР Крим, де тривогу не скасовували вже протягом тривалого часу.
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