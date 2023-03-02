У четвер, 2 березня, у білорусі зафіксували зліт російського літака-розвідника. Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингової групи, літак ДРЛО А-50У піднявся у небо об 11:35 з аеродрому "Мачулищі".

При цьому повітряну тривогу оголосили лише у Чернігівській, Сумській, Полтавській та частині Кіровоградської області на додачу до Луганської області та АР Крим, де тривогу не скасовували вже протягом тривалого часу.