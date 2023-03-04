росія не буде ремонтувати "Північні потоки" - Reuters [ Редагувати ]
росія поки не планує ремонтувати пошкоджені нитки газопроводів "Північний потік". Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела. За їхніми даними, найвірогідніше газопроводи буде тимчасово законсервовано.
Москва не планує відновлювати "Північні потоки", вони поховані. Проекти будуть законсервовані.
"Північний потік-1" потужністю 55 млрд куб. м на рік простоював з кінця серпня 2022 року, після того, як його закрили на техобслуговування. Його так і не запустили через суперечку москви та Заходу щодо обладнання для наземної насосної станції.
"Північний потік-2" - такої ж потужності, так і не було введено в експлуатацію після завершення будівництва, оскільки влада Німеччини відмовила проекту в сертифікації незадовго до початку російського вторгнення в Україну.
Наприкінці вересня 2022 року на російських газопроводах системи "Північний потік" сталися вибухи, які "порвали" три з чотирьох ниток трубопроводів.
Хто влаштував вибухи, невідомо. Президент рф володимир путін звинувачував у диверсії "англосаксів". Триває міжнародне розслідування.
по темі
росія займається шпигунством і готує диверсії на підводних кабелях, вітряних електростанціях та газопроводах у Північному морі. Про це йдеться у Службі військової розвідки та безпеки Нідерландів
У Краснодарі сталася пожежа у районі авіаучилища. У соцмережах з'явилися фотографії стовпа диму у районі військового аеродрому Краснодара. Там знаходиться Вища військова школа ім. Сєрова
Російський підводний човен "Петропавловськ-Камчатський" вдарив ракетою "Калібр" по береговій навчальній цілі на дальності понад тисячу кілометрів
Термін дії "зернової угоди" закінчується в середині березня
У четвер увечері, 2 березня, в передмісті міста Коломни, яке розташоване приблизно близько 111 км на південь від Москви, пролунав потужний вибух