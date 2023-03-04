росія поки не планує ремонтувати пошкоджені нитки газопроводів "Північний потік". Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела. За їхніми даними, найвірогідніше газопроводи буде тимчасово законсервовано.

Москва не планує відновлювати "Північні потоки", вони поховані. Проекти будуть законсервовані.

"Північний потік-1" потужністю 55 млрд куб. м на рік простоював з кінця серпня 2022 року, після того, як його закрили на техобслуговування. Його так і не запустили через суперечку москви та Заходу щодо обладнання для наземної насосної станції.

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"Північний потік-2" - такої ж потужності, так і не було введено в експлуатацію після завершення будівництва, оскільки влада Німеччини відмовила проекту в сертифікації незадовго до початку російського вторгнення в Україну.

Наприкінці вересня 2022 року на російських газопроводах системи "Північний потік" сталися вибухи, які "порвали" три з чотирьох ниток трубопроводів.

Хто влаштував вибухи, невідомо. Президент рф володимир путін звинувачував у диверсії "англосаксів". Триває міжнародне розслідування.