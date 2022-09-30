Президент росії володимир путін на церемонії підписання договорів за підсумками так званих "референдумів" про приєднання окупованих територій України заявив, що "англосаксам мало санкцій, вони перейшли до диверсій".

За його словами, Захід організував вибухи на трубопроводах "Північного потоку".