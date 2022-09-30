"Врут напропалую, как Геббельс": путін звинуватив англосаксів у вибухах на "Північних потоках" (відео) [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін на церемонії підписання договорів за підсумками так званих "референдумів" про приєднання окупованих територій України заявив, що "англосаксам мало санкцій, вони перейшли до диверсій".
За його словами, Захід організував вибухи на трубопроводах "Північного потоку".
Но англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям - невероятно, но факт, - организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно.
Они нагло делят мир на своих вассалов и всех остальных. Они клеймят целые народы и государства - в этом нет ничего нового. Они были и остались колонизаторами...
Запад сам растоптал понятие незыблемости границ. Они клеймят целые народы и государства. Они разделяют народы на первый и иной сорта...
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