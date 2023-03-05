Вчені провідних університетів світу об'єдналися для пошуку позаземного життя [ Редагувати ]
Вчені чотирьох провідних університетів світу об'єдналися для дослідження походження життя на Землі та пошуку подібних біологічних процесів в інших місцях Всесвіту. Про це повідомляє Financial Times.
На щорічних зборах Американської асоціації сприяння розвитку науки у Вашингтоні 4 березня університети Кембриджа (Велика Британія), Гарварда та Чикаго (США) та ETH Zurich (Швейцарія) оголосили про створення Федерації походження.
Вчені вважають, що, ймовірно, високорозвинені цивілізації у Всесвіті можуть бути надзвичайно рідкісні, на відміну від простих організмів.
Про це заявив Дідьє Келоз, лідер ініціативи, який працює за сумісництвом у Кембриджі та ETH.
Ми виявили величезну різноманітність планетних систем, і багато з них сильно відрізняються від Сонячної системи.
Емілі Мітчелл з Кембриджу вважає, що просте життя широко поширене в нашій галактиці, судячи зі швидкості, з якою мікроби з'явилися на молодій Землі майже 4 млрд років тому.
Біосигнатури можуть показати, чи є походження самого життя і його еволюція на Землі просто щасливою випадковістю або частиною фундаментальної природи Всесвіту.
Згідно з сучасними моделями, на Землі життя виникло майже 4,1-3,8 млрд років тому, тому що сама планета сформувалася майже 4,5 млрд років тому.
У жовтні 2022 року NASA офіційно заявило, що скликає науковців для вивчення НЛО.
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