"Окупанти посилили атаки на Кремінському напрямку" - Гайдай [ Редагувати ]
Окупанти збільшили кількість обстрілів та атак на Білогорівку Луганської області. Це стосується і Кремінського напрямку. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Сватівський напрямок - ситуація більш стабільна. Була б команда, наші захисники могли там просуватися вперед. Водночас ворог збільшує кількість обстрілів і наступів - як поблизу Кремінної, так і в районі Білогорівки. Значна частина бойовиків - новомобілізовані, але росіяни кидають в бій в Луганській області й кадрові війська.
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