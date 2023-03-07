У Китаї натякнули на передачу зброї росії, оскільки США озброюють Тайвань [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
У Китаї вважають можливість будь-якої майбутньої передачі зброї росії співставним з тим, що США надають військову підтримку Тайваню.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган.
"Чому США просять Китай не постачати зброю Росії, тоді як вони продовжують продавати зброю Тайваню?", - запитав Цінь Ган під час прес-конференції.
За його словами, нібито "абсурдно" для високопосадовців США втручатися в питання про Тайвань, яке, за його словами, є "справою китайського народу".
"Жодна інша країна не має права втручатися в це", - заявив китайський дипломат.
Стосовно війни в Україні, Цінь заявив, що "Китай не створював кризу, він не є стороною кризи і не надавав зброї жодній із сторін".
"Між війною та миром ми обрали мир; між санкціями та діалогом ми вибрали діалог; між роздмухуванням полум’я та зниженням температури ми вибрали останнє", - сказав китайський міністр.
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