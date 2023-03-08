Надути ворога - особливу продукцію під таким гаслом випускає чеська компанія. Вона спеціалізується на виготовленні військових обманок - надувних танків, літаків та армійських автомобілів. Усе, щоб заплутати противника і відвернути увагу від справжньої - цінної бойової техніки. Наскільки правдоподібно виглядають надувні муляжі? Та чи є серед замовників такого товару Україна? - далі в матеріалі Ольги Жидецької.

Сучасна війна - війна технологій. Зокрема, технологій обману противника. Заплутати, дезорієнтувати, змусити витратити дорогі й дефіцитні набої - одне із завдань на полі бою. І допомагають у цьому макети і муляжі.

Їхнє виготовлення - ціла індустрія. Зокрема ця чеська компанія спеціалізується на пошитті надувних обманок. Асортимент найрізноманітніший: від Хаймарсів та Абрамсів до винищувачів.

Повен Кумаресан, менеджер з маркетингу виробника надувних макетів:

Ми виробляємо приблизно три десятки різних видів продукції за місяць - моделей танків, літаків, транспортних засобів тощо.

Усі моделі, мало того, що зроблені за точними вимірами прототипів, так ще й передають усі особливості конструкції та навіть деталі обшивки оригіналів.

Войтех Фрессер, гендиректор виробника надувних макетів:

Без бінокля, дивлячись з відстані 150-200 метрів я не зможу сказати, справжня це зброя чи приманка.

Та, крім візуальної схожості, макети мають й інші переваги.

Двигун, який використовується для надування, випромінює тепло, що вводить в оману інфрачервоні датчики ворога. А спеціальне покриття - відбиває радіолокаційне випромінення, достоту як справжня техніка.

Деякі - пристосовані рухатися, маскуючи автомобіль усередині.

Войтех Фрессер, генеральний директор виробника надувних макетів:

Приманка повинна бути в змозі обдурити вас на трьох рівнях, не тільки оптично, що ми можемо побачити на відстані в бінокль або з дрона, але вона також повинна виглядати натурально на тепловому та інфрачервоному рівнях, а також на рівні радіолокаційного сканування.

Розгорнути одну модель на позиції можна за 10 хвилин. За годину на полі постане цілий танковий батальйон. У мирний час їх застосовують для навчань.

У бойових діях - щоби заплутати ворога щодо кількості техніки. А також, відволікти вогонь на муляж.

Використовувати обманки почали ще в Першу світову. Тоді їх робили з дерева. У Другій світовій - макети допомогли союзникам надурити Гітлера та навіть виграти битву на Курській дузі. Їх широко застосовували у війнах у Югославії та Сирії. І на сьогодні попит на таку продукцію тільки зростає. У компанії зізнаються - від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну замовлень у них побільшало вдвічі.

Повен Кумаресан, менеджер з маркетингу виробника надувних макетів:

Ми не можемо сказати вам, скільком країнам ми продаємо, ми не можемо сказати, кому саме ми продаємо. Але абсолютно точно, ми продаємо нашу продукцію багатьом урядам у всьому світі, не лише в Європі, а й в інших регіонах.

За кадром менеджер скромно натякнув: позаяк росіяни вже оголосили, що знищили в половину більше Хаймарсів, ніж Україна отримала - муляжі, які ті зарахували у свої трофеї, точно мають бути рівня продукції його фірми. Та хоч ціна надувної копії озброєння чимала, і коливається у межах від 10 тисяч до ста тисяч доларів, виробники впевнені - їхній товар вартий інвестицій. Адже допомагає вберегти цінну техніку та змушує противника витрачати набагато дорожчі ракети.

Войтех Фрессер, генеральний директор виробника надувних макетів:

Якщо я змушу ворога знищити мій продукт за допомогою чогось, що принаймні вчетверо дорожче, а на практиці подекуди навіть у 20 разів дорожче - тоді я виграю економічно.

Слід зазначити - наш ворог теж володіє технологіями застосування обманок. Ще 10 років тому росія хвалилася, що виробляє і має найбільший у світі арсенал надувної зброї.

Для України це означає, що вона повинна якнайкраще готувати свою розвідку та забезпечувати її високоякісними приладами спостереження.

Адже досвідчений оператор дрона з потужною оптикою здатен на відстані розпізнати будь-які хитрощі противника.