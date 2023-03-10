У росії заблокували сервіс Last.fm через пісню "Чорнобаївка" [ Редагувати ]
У росії заблокували доступ до музичного сервісу Last.fm, випливає з даних бази Роскомнагляду для перевірки обмеження доступу до сайтів. За інформацією регулятора, доступ обмежується до www.last.fm. Причина блокування не вказується.
Проект "Роскомсвобода", який одним з перших звернув увагу на обмеження, повідомляє, що відомство заблокувало сторінку Last.fm із композицією "Чорнобаївка" українського виконавця Jalsomino.
Блокування посилання здійснюється через HTTPS, тому в росії можуть бути проблеми з доступом до популярного американського музичного сервісу.
Яке російське відомство вимагало обмежити доступ до пісні, яка не внесена до Реєстру екстремістських матеріалів, невідомо. "Роскомсвобода" припускає, що це була Генпрокуратура рф.
Відомство могло звернути увагу на трек після того, як на мешканку Криму поскаржилися до поліції через прослуховування пісні в автомобілі, вважає проект. Про цей випадок повідомляли провоєнні телеграм-канали, зазначаючи, що в тексті композиції схвалюються дії ЗСУ та "містяться заклики до вбивств російських солдатів".
Раніше Last.fm або окремі сторінки сервісу вже блокували у росії, але зрештою доступ до сайту відновлювали.
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