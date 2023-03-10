Коригувала ворожі удари по місту: у Миколаєві затримали зрадницю [ Редагувати ]
В Миколаєві, в рамках контрдиверсійних заходів, викрили поплічницю агресора, яка коригувала ракетні удари ворога по місту. Про це повідомляється у Telegram СБУ.
За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських окупантів і активно розповідала про це у соцмережах. Таким чином вона потрапила у поле зору ворога, який дистанційно залучив її до співпраці.
Зрадниця збирала інформацію про місця базування наших воїнів й розташування критичної інфраструктури на території Миколаївської області. Для збору інформації колаборантка приховано фотографувала розташування об’єктів й фіксувала прилеглу територію.
Усі отримані дані вона надсилала ворогу через анонімний месенджер. Після цього росіяни використовували інформацію для прицільних ракетних ударів по місту.
Жінку було затримано під час спроби збору і поширення закритих відомостей.
Під час обшуку за місцем проживання фігурантки правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з агресором. Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування.
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