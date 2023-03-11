Британія просить спонсорів Олімпіади виступити проти допуску росіян - The Guardian [ Редагувати ]
Британський уряд звернувся до найбільших спонсорів Олімпіади з проханням натиснути на Міжнародний олімпійський комітет (МОК), щоб не допустити участі росіян та білорусів до Ігор у Парижі, у тому числі у нейтральному статусі.
За інформацією The Guardian, серед спонсорів, до яких направила листи міністр культури, ЗМІ та спорту Сполученого Королівства Люсі Фрейзер, - Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa та інші.
Ми знаємо, що спорт і політика у Росії та Білорусі тісно переплетені, і ми націлені не допустити, щоб режими Росії та Білорусії використовували спорт у своїх пропагандистських цілях.
Фрейзер також пише, що наразі незрозуміло, як саме пропонується реалізувати модель "нейтральних" атлетів, зазначаючи, що є сумніви в тому, що вона взагалі працюватиме. Доки не будуть зняті всі ці питання, атлетів з рф та Білорусі не можна допускати до участі в Олімпіадах.
Після російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям не допускати російських та білоруських атлетів до участі у змаганнях.
25 січня виконком МОК допустив повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання без права представляти свої держави. Було запропоновано допускати лише тих спортсменів, які не підтримують російську агресію проти України.
Міністерства спорту Литви, Латвії, Естонії та Польщі звернулися до МОК із закликом не допускати спортсменів з росії та Білорусі на міжнародні змагання. Країни виступили проти допуску атлетів держав-агресорів навіть у нейтральному статусі. Україна звинуватила МОК у підкупі з боку росії та також заявила про можливий бойкот.
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