Польща бойкотуватиме Олімпіаду-2024 у разі допуску росіян і білорусів [ Редагувати ]
Польща бойкотуватиме Олімпійські ігри в Парижі 2024 року, якщо в них братимуть участь спортсмени з росії та Білорусі. Про це в ефірі радіостанції RMF FM повідомив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський.
Якщо спортсменів з Білорусії та росії допустять до Олімпійських ігор 2024 року, ми маємо бойкотувати Ігри. Це тиск, який ми повинні чинити на МОК.
Дипломат різко засудив зусилля МОК щодо повернення росіян та білорусів на Олімпіаду під нейтральним прапором.
Якщо за цим стоять якісь гроші, це гідно найвищого засудження. Але навіть якби їх не було, ухвалення такого рішення - це не лише злочин, це помилка.
За його словами, якби оцінювалися "моральні якості спортивних активістів", то у багатьох випадках "вони були б, м'яко кажучи, не найвищими".
25 січня виконком МОК допустив повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання без права представляти свої держави. Було запропоновано допускати лише тих спортсменів, які не підтримубтьо російську агресію проти України.
Міністерства спорту Литви, Латвії, Естонії та Польщі звернулися до МОК із закликом не допускати спортсменів з росії та Білорусі на міжнародні змагання. Країни виступили проти допуску атлетів держав-агресорів навіть у нейтральному статусі. Україна звинуватила МОК у підкупі з боку росії та також заявила про можливий бойкот.
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Усе через наміри Міжнародного Олімпійського комітету повернути до змагань спортсменів із росії та білорусі. Умова до них - не підтримувати кремлівську агресію та виступати під нейтральним прапором.
На яких умовах олімпійський комітет дозволить росії та білорусі повернутися у великий спорт? І чи бойкотуватиме олімпіаду Україна? Даніїл Снісар розкаже.
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