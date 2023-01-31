Латвія відмовилася брати участь в Олімпійських іграх разом із рф та білоруссю [ Редагувати ]
Латвія не братиме участі в Олімпійських іграх 2024 року разом із росією та білоруссю, якщо на момент їх проведення агресія в Україні продовжуватиметься.
Про це повідомляє Delfi.
"Якби ці ігри відбулися зараз і в них брали б участь спортсмени з росії та білорусі, я думаю, що збірна Латвії не поїхала б на ці ігри. Ми сподіваємось, що війна закінчиться, Україна переможе. Це буде абсолютно нова ситуація та нові правила гри. Зрозуміло, у цьому випадку латвійські спортсмени теж матимуть змогу брати участь у таких Олімпійських іграх", - сказав президент Латвійського олімпійського комітету Жорж Тікмер.
Латвія також радитиме своїм національним спортивним федераціям виходити на міжнародний рівень із закликом не дозволяти російським та білоруським спортсменам брати участь у кваліфікаційних турнірах Олімпійських ігор 2024 року.
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