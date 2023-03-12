"Тримаємось": прикордонники розповіли про ситуацію в Бахмуті [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Українські прикордонники продовжують боротися за Бахмут Донецької області та тримати місто під своїм контролем.
"Стоїмо на позиції, тримаємо. Поряд вже окупанти підлізли. Нічого, ми тримаємось", - розповів прикордонник, додавши, що треба, щоб "вони один одного перестріляли".
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