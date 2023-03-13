У Зеленського прокоментували Оскар "Навальному" [ Редагувати ]
В Офісі президента України прокоментували присудження "Оскара" документальному фільму "Навальний" на фоні відмови показати на церемонії вручення кінопремії відеозвернення Володимира Зеленського.
Радник голови офісу президента Михайло Подоляк так прокоментував рішення Американської кіноакадемії.
Якщо "Оскар" поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест "Навальний", у якому внутрішньоросійська політика ллється через край? Якщо "Оскар" поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість?
Нагадаємо, що на "Оскарі" у номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм" була представлена українська документальна стрічка "Будинок зі скалок". У ній йдеться про дітей, які перебувають у дитячому будинку, що розташований біля лінії фронту на Донбасі.
Телеканал "Інтер" зняв сюжет у США про українську стрічку "Будинок зі скалок".
по темі
Продюсер та другий режисер українського документального фільму "Будинок зі скалок", який на "Оскарі-2023" був представлений у номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм", Азад Сафаров в ефірі одного з українських телеканалів прокоментував перемогу стрічки "Навальний" у цій категорії
Голова Національного олімпійського комітету та міністр спорту України Вадим Гутцайт провалив роботу на міжнародній арені, що спричинило допуск росіян і білорусів до міжнародних змагань з фехтування. До такого висновку приходить спортивний журналіст Олег Щербаков
Цілі, поставлені росією в Україні, зараз можуть бути досягнуті лише військовим шляхом. росія продовжить збройну агресію, щоб захопити українські землі. Про це заявив журналістам у понеділок речник президента рф Дмитро Пєсков
В ніч з 12 на 13 березня в Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення премії Оскар 2023
В ніч з 12 на 13 березня в Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення премії Оскар 2023