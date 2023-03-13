В Офісі президента України прокоментували присудження "Оскара" документальному фільму "Навальний" на фоні відмови показати на церемонії вручення кінопремії відеозвернення Володимира Зеленського.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк так прокоментував рішення Американської кіноакадемії.

Якщо "Оскар" поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест "Навальний", у якому внутрішньоросійська політика ллється через край? Якщо "Оскар" поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість?

Нагадаємо, що на "Оскарі" у номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм" була представлена українська документальна стрічка "Будинок зі скалок". У ній йдеться про дітей, які перебувають у дитячому будинку, що розташований біля лінії фронту на Донбасі.

Телеканал "Інтер" зняв сюжет у США про українську стрічку "Будинок зі скалок".