З самого першого дня існування Android в магазині додатків Google Play (Play Market) існувала велика різноманітність додатків, що покращують швидкодію системи шляхом автоматичного видалення фонових процесів. Начебто, це допомагало зробити смартфони "здоровішими".

Але сама Google стверджувала, що такі утиліти приносять більше шкоди, ніж користі, але вдіяти з ними нічого не могла. Але з Android 14 Google нарешті почне боротись із "корисними" застосунками.

Програми Speed ​​booster або Task killer зазвичай призначені для видалення фонових програм, щоб зробити ваш телефон трохи швидшим.

З першого погляду здається, що це працює, але це ніколи не дає тривалого ефекту. І справді, це це сильніше навантажує Android, щоб перезапустити фонові процеси, виснажуючи батарею.

В Android 14 додаткам буде заборонено вимикати фонові процеси, які їм не належать.

Google прямо пояснює: "програми, які використовують API killBackgroundProcesses, більше не можуть впливати на життєвий цикл процесів інших програм".

Google уже рекомендує не використовувати цей API з цієї причини. Починаючи з Android 14, API взагалі повертатиме помилку під час будь-якої спроби закрити процеси для іншої програми.

Чим це загрожує користувачам?

Що це означає для пересічних користувачів Android? Насправді, це рішення піде на користь. Адже ефект від "таск-кілерів" був лише тимчасовий, а насправді лише додатково навантажував систему.

Тому застосунки, які виконують це завдання, зміна зруйнує їхню функціональність, оскільки вони не зможуть виконувати те, для чого були призначені. Вірогідно, розробники просто заблокують встановлення своїх продуктів для видалення фонових процесів для Android 14.

Google також зазначає у своїй документації, що на Android 14 "застосунки не можуть поліпшити пам’ять, енергоспоживання або теплову поведінку пристрою Android", і рекомендує розробникам переглянути, чи відповідає їхній застосунок політиці Google Play щодо оманливих тверджень.

Раніше ми повідомляли про те, як Google відімкнув мільйони Android-смартфонів.

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